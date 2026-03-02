Italia-Gran Bretagna LIVE su Sky Sport Uno

L’Italbasket cerca il bis e dopo la nettissima vittoria di venerdì a Newcastle torna ad affrontare la Gran Bretagna davanti al pubblico amico di Livorno. Nel 93-57 imposto agli avversari in trasferta hanno brillato soprattutto Nico Mannion e Amedeo Della Valle, attesi ad una gara importante anche nel secondo confronto diretto con i britannici. Con un successo gli azzurri farebbero un passo avanti importante, anche se a definire gli equilibri di classifica nel gruppo D sarà anche la sfida di ritorno tra Lituania e Finlandia, con i finnici che hanno vinto venerdì in modo assai rocambolesco e al momento si trovano in testa. Appuntamento dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.