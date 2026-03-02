Italia-Gran Bretagna LIVE su Sky Sport Uno

Dopo la nettissima vittoria a Newcastle di venerdì, la nazionale torna ad affrontare la Gran Bretagna nel secondo dei due confronti validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Diretta dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
L’Italbasket cerca il bis e dopo la nettissima vittoria di venerdì a Newcastle torna ad affrontare la Gran Bretagna davanti al pubblico amico di Livorno. Nel 93-57 imposto agli avversari in trasferta hanno brillato soprattutto Nico Mannion e Amedeo Della Valle, attesi ad una gara importante anche nel secondo confronto diretto con i britannici. Con un successo gli azzurri farebbero un passo avanti importante, anche se a definire gli equilibri di classifica nel gruppo D sarà anche la sfida di ritorno tra Lituania e Finlandia, con i finnici che hanno vinto venerdì in modo assai rocambolesco e al momento si trovano in testa. Appuntamento dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.