Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Italia-Gran Bretagna di basket, il risultato della partita in diretta su Sky Sport

Basket

Dopo la nettissima vittoria a Newcastle di venerdì, la nazionale torna ad affrontare la Gran Bretagna nel secondo dei due confronti validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Diretta dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

 

IL TABELLINO LIVE

 

L’Italbasket cerca il bis e dopo la nettissima vittoria di venerdì a Newcastle torna ad affrontare la Gran Bretagna davanti al pubblico amico di Livorno. Nel 93-57 imposto agli avversari in trasferta hanno brillato soprattutto Nico Mannion e Amedeo Della Valle, attesi ad una gara importante anche nel secondo confronto diretto con i britannici. Con un successo gli azzurri farebbero un passo avanti importante, anche se a definire gli equilibri di classifica nel gruppo D sarà anche la sfida di ritorno tra Lituania e Finlandia, con i finnici che hanno vinto venerdì in modo assai rocambolesco e al momento si trovano in testa. Appuntamento dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Italia-Gran Bretagna LIVE su Sky Sport Uno

Basket

Dopo la nettissima vittoria a Newcastle di venerdì, la nazionale torna ad affrontare la Gran...

Italia-Gran Bretagna LIVE su Sky

GUIDA TV BASKET

L'ItalBasket sfida la Gran Bretagna lunedì 2 marzo alle 19:30, nella partita valida per il girone...

L’ItalBasket stravince in Gran Bretagna: 93-57

Basket

Dominio azzurro in Gran Bretagna nella gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2027. La...

Gran Bretagna-Italia alle 20.30 su Sky Sport

Basket

Nuovo impegno per la nazionale di coach Luca Banchi, che a Newcastle affronta la Gran Bretagna...

L’Olimpia cade ancora: vince l’Hapoel 92-86

Eurolega

Contro l’Hapoel l’Olimpia inizia soffrendo l’atletismo degli avversari, va sotto anche in doppia...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS