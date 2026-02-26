Hapoel Tel Aviv-Milano LIVE su Sky Sport Basket

Dopo il successo in Coppa Italia, l’Olimpia Milano si rituffa in Eurolega per mantenere vivo il sogno di agganciare la zona play-in. Avversario di giornata un Hapoel in caduta libera, reduce da cinque sconfitte consecutive dopo una prima parte di stagione da capoclassifica. Appuntamento alle 20.05 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi
L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il 29° turno di Eurolega si apre con la bella vittoria della Virtus Bologna in casa contro il Barcellona. Domani tocca all'Olimpia Milano, in trasferta sul campo dell'Hapole Tel Aviv per tenere vive le speranze di raggiungere la zona play-in TUTTI GLI HIGHLIGHTS