Italia-Gran Bretagna, qualificazioni Mondiali di basket: dove vederla in tv e streaming

GUIDA TV BASKET

L'ItalBasket sfida la Gran Bretagna lunedì 2 marzo alle 19:30, nella partita valida per il girone D di qualificazione ai Mondiali di basket. In caso di vittoria, e di sconfitta della Lituania contro l'Islanda, gli Azzurri sarebbero già qualificati alla seconda fase con una gara d'anticipo. La partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI GRAN BRETAGNA-ITALIA 57-93

Con ancora negli occhi il +36 di Newcastle upon Tyne (ECCO COME ERA ANDATA), ma con i piedi ben saldi per terra, l’Italia si prepara per affrontare nuovamente i britannici questo lunedì 2 marzo in un Modigliani Forum sold-out (ore 19.30 live su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW). Il Ct Luca Banchi, che fin dal post gara della Vertu Arena ha avvisato tutti che il ‘ritorno’ contro la Gran Bretagna sarà una partita completamente diversa, ha scelto i 12 che scenderanno in campo: entrano nel roster Diego Flaccadori, Gabriele Procida e Giampaolo Ricci.

I cambi di formazione

Lo staff medico, in accordo con lo staff tecnico, ha deciso di non inserire tra i 12 Momo Diouf per il perdurare dei fastidi  al ginocchio sinistro. Out anche Francesco Ferrari, che insieme a Diouf rimarrà aggregato alla squadra come richiesto dagli stessi giocatori. Giordano Bortolani e Giovanni Veronesi sono stati autorizzati a lasciare il raduno. Torna a casa anche Davide Casarin a causa di una riacutizzazione della tendinopatia rotulea al ginocchio destro. Cambia anche il roster a disposizione di coach Marc Steutel, che inserisce in squadra Quinn Ellis, playmaker dell’Olimpia Milano, assente a Newcastle. 

La situazione del girone

Al momento l’Italia è seconda in classifica nel gruppo D, dietro solo all’Islanda per lo scontro diretto perso a Tortona. Gli islandesi hanno sorpreso la Lituania con un buzzer beater del solito Fridriksson costringendo i baltici alla seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Klaipeda per merito degli Azzurri. Se l’Italia dovesse battere nuovamente la Gran Bretagna e la Lituania dovesse perdere con l’Islanda nel match di lunedì a Klaipeda, gli Azzurri sarebbero già qualificati alla seconda fase con due gare di anticipo. Un "piccolo episodio in una lunga serie” per citare il Ct Banchi, perché tutte le squadre qualificate portano alla seconda fase tutti i punti e ciò significa che occorre vincere il più possibile. Il gruppo C, quello composto da Serbia, Turchia, Bosnia Erzegovina e Svizzera, eleverà ancor di più il coefficiente di difficoltà

Banchi: "Sarà fondamentale mantenere un'alta intensità"

Le parole di coach Banchi alla vigilia della sfida del Modigliani Forum: "A Newcastle abbiamo giocato una partita solida, con un alto livello di attenzione diffuso in tutti e 12 i giocatori, cogliendo una vittoria importante, che urge replicare a Livorno. Ci saranno cambiamenti in organico dettati da scelte tecniche e altri legati a condizioni fisiche. Domani sarà fondamentale mantenere un’alta intensità reagendo ai possibili adeguamenti di organico e tattici della Gran Bretagna. Gestione dei possessi sotto pressione e controllo dei rimbalzi potranno rivelarsi decisivi".

Approfondimento

Grande ItalBasket: tutti la toccano, Diouf segna col fallo

L'Italia a Livorno

La Nazionale Maschile torna a Livorno a distanza di tre anni dall’ultima volta: è infatti del 23 febbraio 2023 l’ultima apparizione Azzurra al ‘Modigliani Forum’ con la vittoria sull’Ucraina che coronò il percorso di qualificazione al Mondiale 2023. In quell’occasione fu sold-out con oltre 8.000 spettatori in un impianto caldissimo e capace di supportare la squadra Azzurra per tutti i 40 minuti. Sarà la seconda volta di sempre per l’Italia al Modigliani Forum, l’ottava complessiva nel capoluogo labronico dal 1976 con i primi sei match, tutti amichevoli, giocati al PalaAllende (oggi PalaMacchia).

