La notizia era nell’aria a causa dei numerosi precedenti che nelle ultime settimane avevano contraddistinto il caso Trapani Shark e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Lega Basket: la partita in programma domani sera tra i siciliani e la Virtus Bologna non si giocherà. Si attendono ora le decisioni della FIP in merito al forfait di Trapani, che rischia una nuova multa e ora è davvero vicino all’esclusione dal campionato. La gara cancellata verrà sostituita da Sassari-Brescia alle 16 su Sky Sport Basket