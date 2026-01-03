Offerte Sky
Lega Basket ufficializza: la gara tra Virtus Bologna e Trapani di domani sera non si gioca

Serie A

La notizia era nell’aria a causa dei numerosi precedenti che nelle ultime settimane avevano contraddistinto il caso Trapani Shark e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Lega Basket: la partita in programma domani sera tra i siciliani e la Virtus Bologna non si giocherà. Si attendono ora le decisioni della FIP in merito al forfait di Trapani, che rischia una nuova multa e ora è davvero vicino all’esclusione dal campionato. La gara cancellata verrà sostituita da Sassari-Brescia alle 16 su Sky Sport Basket

Il caso Trapani Shark si arricchisce di un altro capitolo. Come più volte paventato dallo stesso club siciliano, la squadra domani non si presenterà a Bologna per la partita in programma contro la Virtus. A ufficializzare la notizia è la stessa Lega Basket, che altresì comunica la sostituzione della gara cancellata con quella tra Sassari e Brescia, che verrà trasmessa dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Si attende ora la decisione della FIP in merito al forfait di Trapani, che potrebbe costare alla società una ulteriore, pesante multa dopo quelle ricevute nelle ultime giornate di campionato per non aver rispettato la formula del 6+6 relativa al roster e potrebbe diventare viatico verso l’esclusione in toto dal campionato per la squadra.

