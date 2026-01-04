Offerte Sky
Basket, Sassari-Brescia alle 16 su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Serie A

La domenica di basket LBA si apre con il match tra Sassari e Brescia, entrambe reduci da una vittoria nell’ultima giornata. Un successo permetterebbe alla Germani di prendersi il primo posto in classifica, ma Sassari cerca una vittoria di prestigio per risalire la classifica. L’incontro è in programma alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna

IL TABELLINO LIVE

Il big match contro Venezia settimana scorsa ha mantenuto la Germani Brescia in vetta alla classifica del campionato di Serie A di basket in coabitazione con la Virtus Bologna, ma la trasferta contro Sassari concede ad Amedeo Della Valle e compagni la possibilità di prendersi la vetta solitaria. Con un successo infatti Brescia salirebbe a quota 24 punti, staccando almeno temporaneamente Bologna la cui partita contro la Trapani Shark non avrà luogo questo weekend. Dall’altra parte però Sassari, 12^ in classifica a quota 10, vuole dare seguito al successo di Treviso di sette giorni fa, provando a fermare la capolista del campionato. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna.

LBA, 14^ giornata: risultati e programma

  • Varese-Napoli 84-80 (HIGHLIGHTS)
  • Sassari-Brescia alle 16 su Sky Sport Basket e NOW
  • Trento-Trieste alle 17
  • Cremona-Reggio Emilia alle 17.30
  • Milano-Udine alle 18
  • Cantù-Tortona alle 19
  • Venezia-Treviso alle 20
  • Virtus Bologna-Trapani non disputata

Approfondimento

Varese aggancia Napoli: come cambia la classifica

