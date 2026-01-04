La domenica di basket LBA si apre con il match tra Sassari e Brescia, entrambe reduci da una vittoria nell’ultima giornata. Un successo permetterebbe alla Germani di prendersi il primo posto in classifica, ma Sassari cerca una vittoria di prestigio per risalire la classifica. L’incontro è in programma alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna

Il big match contro Venezia settimana scorsa ha mantenuto la Germani Brescia in vetta alla classifica del campionato di Serie A di basket in coabitazione con la Virtus Bologna, ma la trasferta contro Sassari concede ad Amedeo Della Valle e compagni la possibilità di prendersi la vetta solitaria. Con un successo infatti Brescia salirebbe a quota 24 punti, staccando almeno temporaneamente Bologna la cui partita contro la Trapani Shark non avrà luogo questo weekend. Dall’altra parte però Sassari, 12^ in classifica a quota 10, vuole dare seguito al successo di Treviso di sette giorni fa, provando a fermare la capolista del campionato. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna.