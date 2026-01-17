Offerte Sky
Serie A Basket, Tortona-Milano alle 18.45 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

La 16^ giornata di campionato si apre con uno scontro di alta classifica tra l’ambiziosa Tortona e l’Olimpia Milano. Palla a due alle 18.45, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Sfida di alta classifica in vista per l’apertura della 16^ giornata, la prima con il passaggio a 15 squadre dopo l’esclusione dal campionato di Trapani al termine della lunga vicenda che ha visto protagonista il club siciliano. E se il turno forzato di riposo tocca a TriesteTortona e Milano sono pronte a dare vita ad una gara dai tanti spunti d’interesse. All’andata, a vincere al Forum di Assago, furono gli uomini di coach Mario Fiorettiassistente storico dell’Olimpia e per la prima volta in vent’anni ex di serata. Nel frattempo, però, molte cose sono cambiate, a partire dalla panchina milanese, dove Peppe Poeta ha preso il posto di Ettore Messina. Le due squadre, tra l’altro, in classifica sono serpate da sole due vittoriecon l’Olimpia a quota 11 e Tortona a 9. Il risultato della partita, quindi, potrebbe finire per avere un peso anche nella corsa ai playoff e alle posizioni che ne decideranno gli incroci. Appuntamento dalle 18.15 per lo studio prepartita e dalle 18.45 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna. 

