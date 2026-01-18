In occasione della sfida tra Sassari e Napoli della 16^ giornata di Serie A, Achille Polonara ha fatto il suo ritorno al PalaSerradimigni. Lo aveva promesso e si è presentato al palazzo, prendendosi l'abbraccio dei propri tifosi che non vedono l'ora di rivederlo in campo. "Per me questa è una seconda casa", ha detto

Achille Polonara lo aveva promesso e lo ha fatto: è tornato per la prima volta al PalaSerradimigni in occasione della gara tra Sassari e Napoli, valida per la 16^ giornata di Serie A, e si è preso un grande abbraccio del suo pubblico. L'ex Virtus Bologna, che negli scorsi mesi ha subito un trapianto di midollo osseo dopo la battaglia con la leucemia, è stato accolto da un boato e sugli spalti si sono visti volti molto emozionati.

Polonara: "Come una rinascita, Sassari è una seconda casa" Achille Polonara ha commentato così il ritorno nell'intervallo della partita ai microfoni di LBA TV: "Mi ha aiutato molto il sostegno che ho ricevuto, sono stati mesi complicata e spero che il peggio sia passato e che questa sia una rinascita. Bello tornare a Sassari, la città e la sua gente sono speciali. Per me questa è una seconda casa, sono contento di essere qua. Ci eravamo fatti una promessa e sono tornato. Ora sono qua in pianta stabile con la famiglia e cercheremo di avere una routine, iniziare un percorso riabilitativo con preparatori e fisioterapista, ma già sono contento di essere qui".

Il post della Dinamo Sassari "Ci sono legami che il tempo, le stagioni e le maglie non spezzano. Ci sono giocatori che non sono stati solo atleti, ma parte della nostra storia, della nostra famiglia. Questa sera, al PalaSerradimigni, torna un guerriero, un uomo che ha lottato, che ha emozionato e che oggi è di nuovo qui, a casa sua. Signore e signori, Achille Polonara!", il messaggio sui social della Dinamo Sassari.