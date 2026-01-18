Dopo gli anticipi del sabato vinti da Milano a Tortona e da Cremona a Trento, la 16^ giornata del campionato di LBA si conclude al PalaDesio, dove Cantù ospita Brescia in una classica sfida da testa-coda. La Germani infatti vuole vincere per mantenere il primo posto in coabitazione della Virtus Bologna (impegnata alle 19 contro Treviso), mentre Cantù ha bisogno di una vittoria per lasciare l’ultimo posto in classifica che occupa in questo momento, sempre in coabitazione con Treviso con 6 punti. Al netto della classifica estremamente deficitaria, Cantù in casa ha un record di 3 vittorie e 3 sconfitte (0-8 invece quello in trasferta) e si affiderà proprio al calore dei suoi tifosi per cercare di mettere in difficoltà i vice-campioni d’Italia, che hanno subito le loro due sconfitte stagionali proprio in trasferta. Appuntamento alle 20 su Sky Sport Basket col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.