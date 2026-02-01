Olimpia Milano-Brescia dalle 16 su Sky Sport

Partita di cartello all’Allianz Cloud, dove l’Olimpia, reduce dalla vittoria sul Partizan Belgrado che ne ha rilanciato le ambizioni in Eurolega, ospita Brescia, capolista insieme alla Virtus Bologna. Sono due le vittorie che separano Milano dai vicecampioni d’Italia e il risultato dello scontro diretto potrebbe rivelarsi molto importante anche nella definizione degli equilibri complessivi di classifica. Sarà una partita di certo speciale per coach Peppe Poeta, che proprio con Brescia nella scorsa stagione aveva fatto il suo esordio da capo allenatore arrivando fino alla finale scudetto nella scorsa stagione. Appuntamento dalle 15.30 per il prepartita e dalle 16 per per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.