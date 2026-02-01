Olimpia Milano-Brescia dalle 16 su Sky Sport

Sfida di alta classifica all’Allianz Cloud, dove l’Olimpia, reduce dalla vittoria sul Partizan Belgrado in Eurolega, ospita Brescia. Palla a due alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi
Partita di cartello all’Allianz Cloud, dove l’Olimpia, reduce dalla vittoria sul Partizan Belgrado che ne ha rilanciato le ambizioni in Eurolega, ospita Brescia, capolista insieme alla Virtus Bologna. Sono due le vittorie che separano Milano dai vicecampioni d’Italia e il risultato dello scontro diretto potrebbe rivelarsi molto importante anche nella definizione degli equilibri complessivi di classifica. Sarà una partita di certo speciale per coach Peppe Poeta, che proprio con Brescia nella scorsa stagione aveva fatto il suo esordio da capo allenatore arrivando fino alla finale scudetto nella scorsa stagione. Appuntamento dalle 15.30 per il prepartita e dalle 16 per per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.
Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 18^ giornata si apre con la vittoria in trasferta di Udine a Tortona e con quella di Venezia a Cantù. Domani largo al resto delle partite, a iniziare dalla super sfida tra Milano e Brescia in diretta dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW