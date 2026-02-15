Trieste esonera Gonzalez, panchina a Taccetti

La netta vittoria casalinga per 110-84 contro Napoli nella 20^ giornata di Serie A non basta a Israel Gonzalez, sollevato dall'incarico di capo allenatore di Trieste. Il coach spagnolo, arrivato in estate dopo la lunga esperienza all'Alba Berlino, saluta una squadra che ha comunque portato alla Final Eight di Coppa Italia, che è in zona playoff e che si qualificata per il Round 16 di Champions League.

Il club del general manager Michael Arcieri ha così motivato l'esonero: "La squadra non è riuscita a stabilire quel carattere e quell'identità di gioco necessari per esprimere il proprio pieno potenziale, ottenendo risultati al di sotto delle aspettative".

La panchina è stata affidata a Francesco Taccetti, già nello staff tecnico dall'estate 2024. "La decisione di promuovere Coach Taccetti nasce dalla priorità di garantire continuità al progetto tecnico sviluppato nel corso delle ultime stagioni, riponendo la massima fiducia nella competenza e nelle doti di leadership naturale di Coach Taccetti (e del nostro staff), che da tempo gode del rispetto e della stima dell'intero roster biancorosso", la nota del club giuliano.

Taccetti guiderà Trieste a partire dall'impegno di Coppa Italia a Torino contro Milano nei quarti di finale, mercoledì alle 20.45 su Sky Sport