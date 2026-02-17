Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Assui in NCAA: a fine stagione l’azzurro lascerà Varese per George Washington University

Serie A

Fresco di convocazione in nazionale dopo la chiamata di coach Luca Banchi, per Elisèe Assui si apre un’avventura tutta nuova. A fine stagione, infatti, la giovane ala lascerà Varese per andare a giocare nel campionato universitario americano con la maglia dei Revolutionaries di George Washington University

Giornate frenetiche e di grandi novità per Elisèe Assui, giovane ala classe 2006 in forza a Varese. Prima, nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivata la convocazione in azzurro da parte di Luca Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, e poi, poco più tardi, è arrivata anche la notizia del suo prossimo trasferimento negli Stati Uniti. A confermarla è stata la stessa società varesina, che ha ribadito come il giocatore continuerà a vestire la maglia della Pallacanestro Varese fino al termine della stagione in corso per poi trasferirsi a George Washington University, squadra di Division I in NCAA.

Assui e l’esperienza universitaria

Secondo quanto riportato da ‘La Prealpina’, il trasferimento di Assui a George Washington porterà nelle casse della Pallacanestro Varese circa 300.000 euro sotto forma di buyout, necessario per uscire dal contratto quadriennale in corso di validità. Per il giovane azzurro, già tra i protagonisti del trionfo agli Europei under 20 dello scorso anno, ci sarebbe poi uno stipendio lordo attorno al milione di dollari, cifra consentita dal nuovo regolamento ‘NIL’ che permette ora agli atenei di pagare i propri giocatori. E, per il momento sullo sfondo, si staglia anche il sogno di poter arrivare in futuro a giocare in NBA.

Approfondimento

Qualificazioni: 24 convocati per Italbasket

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Qualificazioni: 24 convocati per Italbasket

Basket

Seconda ‘finestra’ di qualificazioni ai Mondiali per gli azzurri, che il 27 febbraio e il 2 marzo...

Tutto facile per Milano: 86-67 in casa di Cremona

Serie A

Nella gara che chiude la 20^ giornata di Serie A Milano vince nettamente 86-67 al PalaRadi contro...

Trieste esonera Gonzalez, panchina a Taccetti

Serie A

Mossa a sorpresa di Trieste che, all'indomani del successo casalingo con Napoli nella 20^...

Cremona-Olimpia Milano dalle 20 su Sky Sport

Serie A

A chiudere la 20^ giornata di campionato uno dei tanti derby lombardi, con...

Varese rimonta Brescia e vince 98-96 sulla sirena

Serie A

Dopo aver battuto Milano nel derby, Varese si toglie la soddisfazione di superare anche Brescia...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS