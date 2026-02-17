Assui in NCAA: a fine stagione l’azzurro lascerà Varese per George Washington University

Giornate frenetiche e di grandi novità per Elisèe Assui, giovane ala classe 2006 in forza a Varese. Prima, nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivata la convocazione in azzurro da parte di Luca Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, e poi, poco più tardi, è arrivata anche la notizia del suo prossimo trasferimento negli Stati Uniti. A confermarla è stata la stessa società varesina, che ha ribadito come il giocatore continuerà a vestire la maglia della Pallacanestro Varese fino al termine della stagione in corso per poi trasferirsi a George Washington University, squadra di Division I in NCAA.