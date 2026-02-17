Assui in NCAA: a fine stagione l’azzurro lascerà Varese per George Washington University

Fresco di convocazione in nazionale dopo la chiamata di coach Luca Banchi, per Elisèe Assui si apre un’avventura tutta nuova. A fine stagione, infatti, la giovane ala lascerà Varese per andare a giocare nel campionato universitario americano con la maglia dei Revolutionaries di George Washington University
Giornate frenetiche e di grandi novità per Elisèe Assui, giovane ala classe 2006 in forza a Varese. Prima, nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivata la convocazione in azzurro da parte di Luca Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, e poi, poco più tardi, è arrivata anche la notizia del suo prossimo trasferimento negli Stati Uniti. A confermarla è stata la stessa società varesina, che ha ribadito come il giocatore continuerà a vestire la maglia della Pallacanestro Varese fino al termine della stagione in corso per poi trasferirsi a George Washington University, squadra di Division I in NCAA.
Assui e l’esperienza universitaria
Secondo quanto riportato da ‘La Prealpina’, il trasferimento di Assui a George Washington porterà nelle casse della Pallacanestro Varese circa 300.000 euro sotto forma di buyout, necessario per uscire dal contratto quadriennale in corso di validità. Per il giovane azzurro, già tra i protagonisti del trionfo agli Europei under 20 dello scorso anno, ci sarebbe poi uno stipendio lordo attorno al milione di dollari, cifra consentita dal nuovo regolamento ‘NIL’ che permette ora agli atenei di pagare i propri giocatori. E, per il momento sullo sfondo, si staglia anche il sogno di poter arrivare in futuro a giocare in NBA.