Brescia-Olimpia Milano dalle 18 su Sky Sport

Ad aprire il sabato della Final Eight di Coppa Italia è la sfida tra Brescia e Olimpia Milano, la prima semifinale tra due squadre arrivate già al quarto confronto diretto stagionale. Palla a due alle 18, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna

Ancora loro, ancora una di fronte all’altra. Brescia e Olimpia Milano si ritrovano nella prima semifinale della Final Eight di Coppa Italia a quasi cinque mesi di distanza dal loro primo incrocio stagionale, ovvero la finale di Supercoppa vinta dagli uomini allora allenati da Ettore Messina. Nel frattempo molto è cambiato e sulla panchina dell’Olimpia ora siede Peppe Poeta, che proprio con Brescia aveva esordito da head coach arrivando fino alla finale scudetto nel giugno del 2025. Dall’altra parte, invece, Brescia è rimasta praticamente la stessa e sotto la guida di un altro esordiente come capo allenatore in Matteo Cotelli ha vinto entrambe la partite disputate contro Milano in regular season. Oggi, però, in palio ci sarà un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra Venezia e Virtus Bologna (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20.45). Appuntamento dalle 18 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna.