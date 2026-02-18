Offerte Sky
Coppa Italia 2026, il tabellone della Final Eight e tutti i risultati

Basket fotogallery
4 foto
Lega Basket

A Torino comincia la Final Eight di Coppa Italia, che anche quest’anno si giocherà a Torino e vedrà Brescia, Udine, Milano, Trieste, Venezia, Tortona, Bologna e Napoli giocarsi il tutto per tutto in scontri da dentro o fuori. Ogni sfida, a partire dai quarti di finale in programma oggi fino alla finalissima di domenica 22 febbraio, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite

    Basket: Ultime Notizie

    Final 8: Milano-Trieste alle 20.45 su Sky Sport

    Basket

    Il secondo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia vede affrontarsi la testa di serie...

    Final 8: Brescia-Udine alle 18 su Sky Sport Basket

    Basket

    Le Final Eight di Coppa Italia cominciano con una super sfida tra Brescia e Udine, in campo alle...

    Cheickh Niang: "A Trento con Crespi per crescere"

    Basket

    Invitato al campo Basketball Without Borders organizzato da NBA e FIBA, Cheickh Niang è volato a...