Coppa Italia 2026, il tabellone della Final Eight e tutti i risultati
A Torino comincia la Final Eight di Coppa Italia, che anche quest’anno si giocherà a Torino e vedrà Brescia, Udine, Milano, Trieste, Venezia, Tortona, Bologna e Napoli giocarsi il tutto per tutto in scontri da dentro o fuori. Ogni sfida, a partire dai quarti di finale in programma oggi fino alla finalissima di domenica 22 febbraio, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite
QUARTO DI FINALE: BRESCIA-UDINE
- Mercoledì 18 febbraio alle 18
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
QUARTO DI FINALE: MILANO-TRIESTE
- Mercoledì 18 febbraio alle 20.45
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini e Matteo Soragna
QUARTO DI FINALE: VENEZIA-TORTONA
- Giovedì 19 febbraio alle 18
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin
QUARTO DI FINALE: VIRTUS BOLOGNA-NAPOLI
- Giovedì 19 febbraio alle 20.45
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Laura Macchi