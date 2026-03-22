Milano-Sassari alle 16 e Reggio-Virtus alle 19.30

Doppio appuntamento con la Serie A di basket sui canali di Sky Sport. Si comincia alle 16 con la sfida tra l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari, seguita alle 19.30 dal derby emiliano tra Reggio Emilia e Virtus Bologna. Tutto in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per non perdersi nulla del campionato di pallacanestro italiano

Una 23^ giornata "old school" per il campionato di basket di Serie A, che ha messo a calendario tutte le sette partite nel pomeriggio di domenica 22 marzo. E su Sky Sport si potrà godere sia dell’inizio che della fine di questa scorpacciata di pallacanestro nostrana: si comincia alle 16 (diretta Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin) con la sfida dell’Unipol Forum tra l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari, coi padroni di casa impegnati nella corsa al terzo posto a pari punti con Venezia e i sardi che cercano punti per stare tranquilli in ottica salvezza, avendo comunque 8 punti di vantaggio sull’ultimo posto occupato da Treviso. Alle 19.30 invece chiude il programma la capolista Virtus Bologna, che affronta la breve trasferta sul campo di Reggio Emilia per un derby emiliano che servirà alla squadra di Ivanovic per confermare ancora una volta il suo primato in classifica. Appuntamento sempre su Sky Sport Basket col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi, mentre tutti gli highlights delle altre cinque sfide si troveranno qui sul sito di Sky Sport per non perdersi neanche un canestro della grande domenica del basket italiano.