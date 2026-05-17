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Montero è l’MVP dei playoff di Eurolega: la stella ha trascinato Valencia elle Final Four

Eurolega

Jean Montero è stato uno dei grandi protagonisti dell’Eurolega, in cui il suo Valencia ha chiuso al 2° posto la regular season, ma nell’epica serie di playoff vinta a gara-5 contro il Panathinaikos il giocatore della Repubblica Dominicana ha alzato ulteriormente il livello, trascinando gli spagnoli alla loro prima Final Four e meritandosi il premio di MVP dei playoff

LE FINAL FOUR DI EUROLEGA SU SKY SPORT: IL TABELLONE E LA PROGRAMMAZIONE IN TV

 

18.6 punti, 4.2 rimbalzi e 5.8 assist di media a partita, tirando con 73.1% da due e il 42.3% da tre, sono queste le statistiche, quasi surreali, mandate a referto da Jean Montero nelle cinque partite dell’epica serie contro il Panathinaikos. Il dominicano è stato per distacco il migliore in campo e, dopo una regular season già ottima per continuità e efficacia, è stato proprio lui a trascinare il Valencia alle prime Final Four della sua storia. È quindi quasi logico che per Montero arrivi il premio di MVP di questi playoff, ulteriore segnale per un giocatore che in questa stagione sembra aver fatto il salto di qualità che lo ha portato a essere una stella di prima grandezza. E per Montero e compagni ora arriva anche l’appuntamento contro il Real Madrid alle Final Four di Atene, in una semifinale tutta spagnola da vivere, così come l’altra tra Olympiacos e Fenerbahce e quindi la finalissimanel prossimo weekend tra venerdì e domenica sugli schermi di Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

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