Trieste ribalta Udine e si prende un altro derby

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Serie A, Trieste ribalta Udine 89-70 e si prende anche il derby di ritorno

Serie A

Trieste vince in rimonta al PalaCarnera contro Udine per 89-70 nella 26a giornata di Serie A e si prende anche il derby di ritorno. Sotto 27-13 nel primo quarto, la formazione biancorosso ribalta la gara nella ripresa e centra la seconda vittoria in fila grazie ai 20 punti di Ramsey e a 14 triple realizzate. Per l'Apu invece non bastano i 13 di Christon e arriva il quinto stop nelle ultime sei uscite 

IL TABELLINO

Dopo aver vinto all'andata, Trieste conquista anche il sentitissimo derby di ritorno sul campo dell'Apu Udine al PalaCarnera. Il finale è 89-70, coi biancorossi giuliani che ribaltano il match nel secondo periodo e poi dilagano nella ripresa per la seconda vittoria stagionale, la 13esima complessiva che permette di restare saldamente in zona playoff. Momentaccio invece per l'Apu che chiude con 9 su 34 dall'arco e incassa così la seconda sconfitta in fila, la quinta nella ultime sei partite, un ruolino che obbliga la squadra di Adriano Vertemati a guardarsi anche alle spalle, non solo in avanti in chiave playoff.

 

Il match vede una partenza lanciata di Udine che, con le triple di Alibegovic, di Christon e di Calzavara, vola fino al +14 sul 27-13. Trieste però non ci sta e risponde con un break di 21-5 a suon di bombe per il sorpasso sul 34-32, stampato da un siluro di Brown. La formazione ospite comanda 44-41 all'intervallo, poi nel terzo periodo allunga con le giocate di un ispirato Ramsey e un'altra tripla di Uthoff per il 61-50. Nell'ultimo quarto non c'è storia, l'Apu rimane in scia con Mekowulu, poi però Trieste scava il solco decisivo con tre triple in fila di Ruzzier, di DeAngeli e di Ramsey, per il 78-59 che manda definitivamente ko i bianconeri.

 

Il finale è 89-70, Trieste chiude con 24 assist di squadra e si gode i 20 punti del capocannoniere Ramsey, i 12 di Candussi e gli 11 a testa di Ross e Ruzzier. Per Udine insufficienti invece i 13 di Christon e i 12 di Calzavara, mentre Alibegovic si ferma a 9 con 2 su 10 da tre.

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©Getty

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