Reggio Emilia domina a Trento: 8 vittorie su 9

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Serie A Basket, Reggio Emilia domina a Trento: 8^ vittoria nelle ultime 9

Serie A
Ciamillo-Castoria

Non si ferma il momento positivo di Reggio Emilia, che a Trento domina dal primo all’ultimo minuto e conquista l’ottava vittoria nelle ultime nove giornate. Gli ospiti scappano via con un parziale di 15-0 nel secondo quarto (vinto 28-12) e amministra il vantaggio fino al punteggio finale di 90-82, agganciando Trieste al sesto posto in classifica

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Nessun problema per l’Una Hotels Reggio Emilia, che conferma il suo strepitoso momento di forma vincendo d’autorità anche sul campo di una pretendente ai playoff come Trento. Dopo un primo quarto equilibrato, Reggio Emilia spacca in due la partita con un parziale di 15-0 nel secondo quarto vinto per 28-12, gestendo il controllo fino al termine del match che vale l’ottava vittoria nelle ultime nove giornate. Per la squadra di coach Priftis ci sono sei giocatori in doppia cifra guidati dai 13 di Riccardo Rossato, seguito dagli 11 di Luca Severini e JT Thor. Anche nel momento in cui Trento ha provato a tornare a -10, due falli tecnici fischiati a Jordan Bayehe e a coach Cancellieri a inizio ripresa hanno ricacciato indietro la Dolomiti Energia Trentino, a cui non bastano i 20 punti di DeVante’ Jones e i 13 di Peyton Aldrdige. Con questo successo Reggio Emilia sale a quota 26 punti in classifica agganciando Trieste (impegnata domani contro Brescia) al sesto posto e mettendo una seria ipoteca sui playoff. Trento invece perde terreno dalla zona playoff, perdendo la sesta gara nelle ultime sette e rimanendo a -2 dall’ottavo posto occupato da Varese, che domani vincendo a Cantù potrebbe allungare ulteriormente a tre giornate dalla fine.

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©Getty

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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 27^ giornata di Serie A si apre con il successo di Reggio Emilia sul campo di Trento, agganciando Trieste al sesto posto in classifica. Vittoria fondamentale per Treviso, che riapre la corsa alla salvezza vincendo la quarta partita nelle ultime cinque e agganciando Sassari a quota 14 punti. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW TRENTO-REGGIO EMILIA: IL RACCONTO GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

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