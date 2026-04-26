Venezia-Milano alle 16 su Sky Sport Basket

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Serie A Basket, Venezia-Olimpia Milano alle 16 su Sky Sport Basket

Serie A

Scontro d’alta classifica al PalaTaliercio, dove si sfidano due squadre appaiate al terzo posto con 36 punti in classifica. Venezia ospita Milano per trovare la seconda vittoria in fila, mentre la squadra di Peppe Poeta cerca il terzo successo consecutivo. Palla a due alle 16 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

Se Virtus Bologna e Germani Brescia sembrano destinate a contendersi il primo posto in classifica fino alla fine, alle loro spalle il testa a testa è tutto tra l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia, appaiate al terzo posto con 36 punti a testa. Ad avere il vantaggio fino a questo momento è Milano, che nella gara di andata a fine ottobre ha vinto per 101-88 al Forum di Assago: è da questo -13 che Venezia vuole rimontare davanti al proprio pubblico, anche se comunque già una vittoria potrebbe dare alla Reyer il vantaggio di due punti a due giornate dalla fine. Allo stesso modo però la squadra di coach Peppe Poeta vuole vincere al Taliercio, in una sfida tra le due squadre che non vede un successo in trasferta dal 2002-23. Appuntamento in diretta alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Laura Macchi, per godersi una sfida che profuma già di playoff nel nostro campionato.

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