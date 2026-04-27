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LBA Awards: da mezzanotte parte la caccia ai premi, voto aperto ai tifosi

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Pronti a partire: dalla mezzanotte di oggi sarà possibile votare sul sito e sull’app di Lega Basket per assegnare i premi relativi alla regular season che concluderà tra un paio di settimane. C’è tempo fino al 10 maggio e in corsa ci sono tutti i protagonisti che hanno animato questa stagione sui parquet del nostro campionato

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