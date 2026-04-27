LBA Awards: da mezzanotte parte la caccia ai premi, voto aperto ai tifosi
Pronti a partire: dalla mezzanotte di oggi sarà possibile votare sul sito e sull’app di Lega Basket per assegnare i premi relativi alla regular season che concluderà tra un paio di settimane. C’è tempo fino al 10 maggio e in corsa ci sono tutti i protagonisti che hanno animato questa stagione sui parquet del nostro campionato
- Miro Bilan (Germani Brescia)
- Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano)
- Amedeo Della Valle (Germani Brescia)
- Jahmi’us Ramsey (Pallacanestro Trieste)
- Christian Vital (Bertram Derthona Tortona)
- Mirza Alibegovic (APU Old Wild West Udine)
- Giordano Bortolani (Acqua S.Bernardo Cantù)
- Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona)
- Amedeo Della Valle (Germani Brescia)
- Saliou Niang (Virtus Olidata Bologna)
- Elisee Assui (Openjobmetis Varese)
- Patrick Hassan (Dolomiti Energia Trentino)
- Saliou Niang (Virtus Olidata Bologna)
- Ousmane Ndiaye (Vanoli Basket Cremona)
- David Torresani (Nutribullet Treviso Basket)
- Leandro Bolmaro (EA7 Emporio Armani Milano)
- Tazè Moore (Openjobmetis Varese)
- Josh Nebo (EA7 Emporio Armani Milano)
- Alessandro Pajola (Virtus Olidata Bologna)
- Brianté Weber (Nutribullet Treviso Basket)
- Jason Burnell (Germani Brescia)
- Erick Green (Acqua S.Bernardo Cantù)
- Prentiss Hubb (Bertram Derthona Tortona)
- Matt Morgan (Virtus Olidata Bologna)
- JT Thor (UNA Hotels Reggio Emilia)
- Giordano Bortolani (Acqua S.Bernardo Cantù)
- Jason Burnell (Germani Brescia)
- Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona)
- Giovanni Veronesi (Vanoli Basket Cremona)
- Kyle Wiltjer (Umana Reyer Venezia)
- Pierluigi Brotto (Vanoli Basket Cremona)
- Matteo Cotelli (Germani Brescia)
- Mario Fioretti (Bertram Derthona Tortona)
- Ioannis Kastritis (Openjobmetis Varese)
- Dimitris Priftis (UNA Hotels Reggio Emilia)
- Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano)
- Carsen Edwards (Virtus Olidata Bologna)
- Tazè Moore (Openjobmetis Varese)
- Josh Nebo (EA7 Emporio Armani Milano)
- Jahmi’us Ramsey (Pallacanestro Trieste)