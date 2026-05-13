Vertemati prolunga con Udine fino al 2028

L’Apu Udine ha annunciato il prolungamento di contratto con coach Adriano Vertemati, che rimarrà alla guida della squadra fino al 2028. "Ha dimostrato di possedere idee chiare, competenza e qualità umane e professionali di altissimo livello, vogliamo continuare insieme" ha detto il presidente Pedone. "Udine è diventata per me molto più di una semplice squadra da allenare" ha commentato coach Vertemati

Le strade della Apu Udine e di coach Adriano Vertemati continuano insieme. Dopo tre stagioni culminate con la promozione in Serie A, la partecipazione alle Final Eight e la salvezza di quest’anno, la società friulana ha annunciato il prolungamento di contratto con l’allenatore fino al termine della stagione 2027-28. "Abbiamo deciso di prolungare perché ha dimostrato di possedere idee chiare, competenza e qualità umane e professionali di altissimo livello" ha dichiarato il presidente Alessandro Pedone. "Nel suo primo anno abbiamo sfiorato la promozione. L’obiettivo è stato poi raggiunto nella stagione successiva attraverso una cavalcata straordinaria che ha riportato Udine nella massima serie. Quest’anno, invece, abbiamo conquistato una salvezza importante, dimostrando di poter essere competitivi fin da subito anche in Serie A. Ora vogliamo continuare questo percorso di crescita insieme". Sulla stessa linea anche il direttore generale Marco De Clara: "Il rinnovo di coach Vertemati rappresenta un passaggio fondamentale per la continuità del nostro progetto sportivo. In questi anni ha saputo costruire una forte identità tecnica e umana, contribuendo in maniera decisiva alla crescita dell’Apu Udine. La sintonia che si è creata tra società, staff tecnico e ambiente rappresenta una base solida da cui ripartire per il futuro".