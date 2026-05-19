Gara-2 Bologna-Trento alle 20 su Sky Sport

Gara-1 è stata una dimostrazione di potenza da parte della Virtus, che ha ricordato a tutti i motivi per cui ha chiuso in testa la regular season e per cui porta lo scudetto cucito sulle proprie maglie. Guidati dalla coppia formata da Carsen Edwards e Derrick Alston Jr., autori di 21 punti a testa, i bolognesi hanno dominato la prima sfida della serie, anche se il secondo si è infortunato e rischia uno stop piuttosto lungo. Trento, invece, non è mai riuscita a entrare in partita e ora è chiamata all’impresa in trasferta per evitare di andare sotto 0-2 e rischiare già in gara-3 l’eliminazione al primo turno. L’appuntamento con una gara-2 che può già essere cruciale per il possibile passaggio del turno è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20 con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.