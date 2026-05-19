Gara-2 Bologna-Trento alle 20 su Sky Sport

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Virtus Bologna-Trento ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Dopo la nettissima vittoria ottenuta in gara-1 domenica sera, la Virtus proverà a prendersi gara-2 per ipotecare il passaggio in semifinale. Trento, invece, deve provare a fare il colpaccio in casa dei campioni d’Italia in carica per tenere viva la serie. Diretta a partire dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

Gara-1 è stata una dimostrazione di potenza da parte della Virtus, che ha ricordato a tutti i motivi per cui ha chiuso in testa la regular season e per cui porta lo scudetto cucito sulle proprie maglie. Guidati dalla coppia formata da Carsen Edwards e Derrick Alston Jr., autori di 21 punti a testa, i bolognesi hanno dominato la prima sfida della serie, anche se il secondo si è infortunato e rischia uno stop piuttosto lungo. Trento, invece, non è mai riuscita a entrare in partita e ora è chiamata all’impresa in trasferta per evitare di andare sotto 0-2 e rischiare già in gara-3 l’eliminazione al primo turno.  L’appuntamento con una gara-2 che può già essere cruciale per il possibile passaggio del turno è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20 con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.

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