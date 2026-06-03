Milano-Brescia gara-3 alle 20 su Sky Sport Basket

Dopo essersi spartite le prime due partite della serie, Olimpia Milano e Brescia tornano in campo per gara-3 della serie di semifinale dei playoff di LBA. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, diretta di gara-2 dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin con Gaia Accoto inviata sul campo

A tre giorni di distanza da gara-2, Olimpia Milano e Germani Brescia ricominciano la loro serie dal capoluogo lombardo per una gara-3 che si preannuncia cruciale per i destini della semifinale Scudetto. Il fattore campo è nelle mani di Milano, che grazie al successo in gara-1 a Brescia può staccare il biglietto per la finale vincendo davanti al proprio pubblico; Brescia però ha già dimostrato in gara-2 di avere grande orgoglio, superando le difficoltà viste nella prima partita contro la squadra dell’ex allenatore Peppe Poeta e le tantissime voci fuori dal campo sul futuro della squadra. Gara-3 è già punto di svolta nella serie: chi vince si procura due match point per chiudere la serie, chi perde invece è già spalle al muro e deve evitare l’eliminazione. Appuntamento dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin con Gaia Accoto inviata sul campo, con pre-partita dalle 19.30 su Sky Sport Basket e post-partita a cura di Giulia Cicchinè e Chicca Macchi.