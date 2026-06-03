Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Milano-Brescia gara-3 alle semifinali di Serie A basket: il risultato in diretta LIVE

Serie A

Olimpia Milano e Brescia tornano in campo per gara-3 di semifinale dei playoff di LBA con la serie sull'1-1. Sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con Gaia Accoto inviata sul campo. Al termine del match post-partita con Giulia Cicchinè e Laura Macchi

TABELLINO LIVE

Il racconto della partita

Le due squadre cominciano fortissimo nella metà campo offensiva segnando i primi quattro tiri tentati, con 8 punti in fila di Shavon Shields a cui rispondono i canestri di Ivanovic e Della Valle. Sono sempre le guardie di Brescia a creare i maggiori pericoli a Milano, che dall'altra parte invece si affida a Shields autore di tutti i 10 punti dei suoi a metà primo quarto. Miro Bilan sbaglia un paio di canestri semplici vicino a canestro e dall'altra parte commette il suo secondo fallo regalando un gioco da tre punti ad Armoni Brooks per la parità sul 13-13 a 3 minuti dal primo riposo. Jason Burnell ha un ottimo impatto dalla panchina per Brescia, ma alla fine del primo quarto è l'Olimpia a chiudere in vantaggio sul 19-18 con un tap-in di Ousmane Diop.

Brescia parte meglio nel secondo quarto e con un parziale di 6-0 si porta anche a +4, ma Nico Mannion ha un ottimo impatto con un canestro in avvicinamento, un fallo subito e un gioco da tre punti per il contro-sorpasso sul 26-25. A rispondere sono un piazzato di Ndour e due liberi di Della Valle che ridanno il vantaggio a Brescia, ma quattro punti in fila di Shields costringono coach Cotelli al timeout sul 33-32 per i padroni di casa

FOTOGALLERY

1/6
Serie A

Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone

Dopo aver perso gara-1 in volata, la Virtus domina gara-2 e si riporta sull'1-1 nella serie contro Venezia. Reazione d'orgoglio anche da parte di Brescia, che vince gara-2 e pareggia i conti nella serie con Milano. La post-season è in diretta sui canali di Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con le finali Scudetto che cominceranno giovedì 11 giugno MILANO-BRESCIA GARA-3 LIVE

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Milano-Brescia gara-3 alle 20 su Sky Sport Basket

Serie A

Dopo essersi spartite le prime due partite della serie, Olimpia Milano e Brescia tornano in campo...

Bologna batte Venezia e pareggia la serie sull’1-1

Serie A

Sconfitta in volata in gara-1, la Virtus scende in campo in gara-2 mostrando subito di volersi...

Gara-2 Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky

Serie A

Dopo il colpaccio di gara-1, Venezia torna a Bologna, dove invece la Virtus ha di fatto l’obbligo...

Brescia risponde e pareggia la serie con Milano

Serie A

Dopo la sconfitta in gara-1, Brescia risponde e fa sua gara-2 per 85-79 con una grande prova di...

Gara-2 Brescia-Olimpia Milano alle 20 su Sky Sport

Serie A

Dopo la netta vittoria dell’Olimpia in gara-1, si torna a giocare al Palaleonessa di Brescia e i...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS