Olimpia Milano e Brescia tornano in campo per gara-3 di semifinale dei playoff di LBA con la serie sull'1-1. Sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con Gaia Accoto inviata sul campo. Al termine del match post-partita con Giulia Cicchinè e Laura Macchi
Il racconto della partita
Le due squadre cominciano fortissimo nella metà campo offensiva segnando i primi quattro tiri tentati, con 8 punti in fila di Shavon Shields a cui rispondono i canestri di Ivanovic e Della Valle. Sono sempre le guardie di Brescia a creare i maggiori pericoli a Milano, che dall'altra parte invece si affida a Shields autore di tutti i 10 punti dei suoi a metà primo quarto. Miro Bilan sbaglia un paio di canestri semplici vicino a canestro e dall'altra parte commette il suo secondo fallo regalando un gioco da tre punti ad Armoni Brooks per la parità sul 13-13 a 3 minuti dal primo riposo. Jason Burnell ha un ottimo impatto dalla panchina per Brescia, ma alla fine del primo quarto è l'Olimpia a chiudere in vantaggio sul 19-18 con un tap-in di Ousmane Diop.
Brescia parte meglio nel secondo quarto e con un parziale di 6-0 si porta anche a +4, ma Nico Mannion ha un ottimo impatto con un canestro in avvicinamento, un fallo subito e un gioco da tre punti per il contro-sorpasso sul 26-25. A rispondere sono un piazzato di Ndour e due liberi di Della Valle che ridanno il vantaggio a Brescia, ma quattro punti in fila di Shields costringono coach Cotelli al timeout sul 33-32 per i padroni di casa.
Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone
Dopo aver perso gara-1 in volata, la Virtus domina gara-2 e si riporta sull'1-1 nella serie contro Venezia. Reazione d'orgoglio anche da parte di Brescia, che vince gara-2 e pareggia i conti nella serie con Milano. La post-season è in diretta sui canali di Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con le finali Scudetto che cominceranno giovedì 11 giugno MILANO-BRESCIA GARA-3 LIVE