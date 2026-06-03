Olimpia Milano e Brescia tornano in campo per gara-3 di semifinale dei playoff di LBA con la serie sull'1-1. Sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con Gaia Accoto inviata sul campo. Al termine del match post-partita con Giulia Cicchinè e Laura Macchi

Il racconto della partita

Le due squadre cominciano fortissimo nella metà campo offensiva segnando i primi quattro tiri tentati, con 8 punti in fila di Shavon Shields a cui rispondono i canestri di Ivanovic e Della Valle. Sono sempre le guardie di Brescia a creare i maggiori pericoli a Milano, che dall'altra parte invece si affida a Shields autore di tutti i 10 punti dei suoi a metà primo quarto. Miro Bilan sbaglia un paio di canestri semplici vicino a canestro e dall'altra parte commette il suo secondo fallo regalando un gioco da tre punti ad Armoni Brooks per la parità sul 13-13 a 3 minuti dal primo riposo. Jason Burnell ha un ottimo impatto dalla panchina per Brescia, ma alla fine del primo quarto è l'Olimpia a chiudere in vantaggio sul 19-18 con un tap-in di Ousmane Diop.