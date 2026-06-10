Napoli Basket, Rizzetta: "Parteciperemo alla prossima Eurocup". Basket newsl'annuncio
Napoli Basket giocherà l'Eurocup la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Matt Rizzetta attraverso un comunicato: "Siamo entusiasti di annunciare che, per la prima volta in 20 anni, il Napoli Basketball parteciperà all'EuroCup". La competizione sarà per le prossime due stagioni su Sky e in streaming su NOW
Il Napoli Basket parteciperà alla prossima Eurocup. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Matt Rizzetta attraverso un lungo comunicato stampa pubblicato da Underdog Global Partners, società proprietaria della squadra. "Siamo entusiasti di annunciare che, per la prima volta in 20 anni, il Napoli Basketball parteciperà all'EuroCup - si legge nella nota -. L'inclusione nell'EuroCup rappresenta una potente convalida del modello UGP e un importante passo avanti nella nostra missione di elevare il Napoli Basketball a una franchigia riconosciuta a livello mondiale. Gareggiare sulla scena europea amplierà la portata del club, ne aumenterà la visibilità e creerà significative opportunità di crescita sia dentro che fuori dal campo".
Eurolega ed Eurocup in esclusiva su Sky fino al 2028
Per le prossime due stagioni, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta alle sfide delle squadre italiane, in EuroLeague e in EuroCup. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, su Sky e NOW saranno trasmessi almeno quattro match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata. Oltre ai match in diretta, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, rubriche settimanali, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.