Napoli Basket giocherà l'Eurocup la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Matt Rizzetta attraverso un comunicato: "Siamo entusiasti di annunciare che, per la prima volta in 20 anni, il Napoli Basketball parteciperà all'EuroCup". La competizione sarà per le prossime due stagioni su Sky e in streaming su NOW

Il Napoli Basket parteciperà alla prossima Eurocup . L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Matt Rizzetta attraverso un lungo comunicato stampa pubblicato da Underdog Global Partners, società proprietaria della squadra. " Siamo entusiasti di annunciare che, per la prima volta in 20 anni, il Napoli Basketball parteciperà all'EuroCup - si legge nella nota -. L'inclusione nell'EuroCup rappresenta una potente convalida del modello UGP e un importante passo avanti nella nostra missione di elevare il Napoli Basketball a una franchigia riconosciuta a livello mondiale. Gareggiare sulla scena europea amplierà la portata del club , ne aumenterà la visibilità e creerà significative opportunità di crescita sia dentro che fuori dal campo".

Eurolega ed Eurocup in esclusiva su Sky fino al 2028

Per le prossime due stagioni, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta alle sfide delle squadre italiane, in EuroLeague e in EuroCup. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, su Sky e NOW saranno trasmessi almeno quattro match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata. Oltre ai match in diretta, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, rubriche settimanali, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.