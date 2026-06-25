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Basketball Champions League 2026-2027: Reggio Emilia e Varese tra le squadre partecipanti

basket

Il board della competizione ha ufficializzato l'elenco dei club per l'undicesima edizione della BCL. Esultano Openjobmetis e Pallacanestro Reggiana, ammesse direttamente ai gironi senza passare dai preliminari. Restano invece fuori dai giochi  Trieste e Brescia (in odore di trasferirsi a Roma)

I verdetti ufficiali per la Basketball Champions League 2026-27 sono arrivati. Il Board della competizione targata Fiba ha ratificato la lista dei club ammessi alla regular season dell'undicesima edizione. Su un totale di 61 richieste d'iscrizione pervenute entro la scadenza di metà giugno, i posti totali ai gironi sono 32. L'Italia può sorridere a metà: se da un lato hanno conquistato l'accesso diretto due storiche piazze del nostro basket, dall'altro bruciano due esclusioni eccellenti.

Varese e Reggio Emilia, l'Europa è diretta

Il ritorno della Pallacanestro Varese nell'élite della Fiba è una delle notizie principali della nuova stagione. I lombardi tornano a calcare i parquet della BCL per la prima volta dalla stagione inaugurale, portando con sé il peso della propria gloriosa storia europea. Insieme a Varese fa festa anche la Pallacanestro Reggiana: il club emiliano ha convinto i vertici della competizione grazie all'ottimo posizionamento in campionato e alla solidità del progetto sportivo, conquistando un pass diretto per i gironi senza dover affrontare le insidie dei tornei di qualificazione. Entrambe le formazioni eviteranno il "purgatorio" di metà settembre e guardano già al sorteggio ufficiale dell'8 luglio a Mies.

Perché Brescia e Trieste sono rimaste fuori

Sulle esclusioni di Brescia e Trieste (che avevano formalizzato solo all’ultimo le rispettive candidature) hanno sicuramente pesato i cambiamenti societari che stanno avvenendo in queste ore. Paul Matiasic ha appena venduto le sue quote della Pallacanestro Trieste ed è in trattativa per acquisire il titolo sportivo di Brescia e trasferirlo a Roma. 

Le 30 squadre qualificate alla regular reason

  • Rytas Vilnius (LIT - Campioni in carica)
  • Pallacanestro Varese (ITA)
  • Pallacanestro Reggiana (ITA)
  • Unicaja Málaga (SPA)
  • Asisa Joventut Badalona (SPA)
  • UCAM Murcia (SPA)
  • Surne Bilbao (SPA)
  • ALBA BERLIN (GER)*
  • BMA365 Bamberg Baskets (GER)
  • Telekom Baskets Bonn (GER)
  • Nanterre 92 (FRA)
  • Cholet Basket (FRA)
  • SIG Strasbourg (FRA)
  • AEK BC (GRE)
  • Peristeri Betsson (GRE)
  • Trabzonspor (TUR)
  • Galatasaray MCT Technic (TUR)
  • Juventus Utena (LIT)
  • ERA Nymburk (CZE)*
  • BK KVIS Pardubice (CZE)
  • Spartak Office Shoes (SRB)*
  • Cibona Zagabria (CRO)*
  • Legia Warszawa (POL)*
  • Igokea m:tel (BIH)
  • Bnei Penlink Herzliya (ISR)
  • Hapoel Holon (ISR)
  • Sabah BC (AZE)*
  • Falco KC Szombathely (UNG)*
  • Windrose Giants Antwerp (BEL)*
  • FC Porto (POR)*

Le 24 squadre ai Qualification Rounds (Preliminari)

Campioni nazionali e finalisti (Country Representation 1):

  • Bakken Bears Aarhus (DAN)
  • Petrolina AEK Larnaca (CIP)
  • BC Batumi 2010 (GEO)
  • CSM CSU Raiffeisen Oradea (ROM)
  • Fribourg Olympic Basket (SVI)
  • Landstede Hammers (OLA)
  • Patrioti Levice (SVK)
  • Salon Vilpas (FIN)

Raggruppamento per Ranking di Lega (Country Representation 2):

  • Fitness First Wurzburg Baskets (GER)
  • RASTA Vechta (GER)
  • Promitheas Patras BC (GRE)
  • Kolossos H Hotels BC (GRE)
  • Manisa Basket (TUR)
  • Denizli Basket (TUR)
  • Rio Breogan (SPA)
  • Dziki Warszawa (POL)
  • SL Benfica (POR)
  • VEF Riga (LET)
  • BC Vienna (AUT)
  • BK Opava (CZE)
  • Lions de Geneve (SVI)
  • Landau Lions (AZE)
  • Manchester Basketball (GBR)
  • Rilski Sportist (BUL)

(Nota: L'asterisco * indica le squadre che hanno vinto il rispettivo campionato nazionale).

Le date utili

La Regular Season prenderà ufficialmente il via il prossimo 6 ottobre 2026. I preliminari si giocheranno invece dal 14 al 20 settembre, divisi in due tabelloni che metteranno in palio gli ultimi due pass disponibili.

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