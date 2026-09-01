Maxima Roma ha annunciato che Francesco Totti parteciperà al progetto del club di basket come nuovo Advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility. "Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il desiderio di mettermi in gioco accettando una nuova sfida" ha dichiarato Totti. "Il suo ruolo non sarà solo simbolico, ma partner di prim'ordine" ha detto il presidente Matiasic

Francesco Totti riparte dal basket. Come ha annunciato la Maxima Roma, nuovo club capitolino guidato dall’imprenditore Paul Matiasic, la leggenda del calcio parteciperà al progetto come Advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility. "Atleta iconico della storia sportiva di Roma, Totti ha scelto di mettere il proprio nome e la propria esperienza a sostegno di un progetto a lungo termine e sostenibile, ideato per riportare la Capitale ai massimi livelli del basket italiano ed europeo, a partire dalla LBA Serie A italiana e dall’EuroCup” si legge nel comunicato dell’annuncio. "La visione del club va oltre la competizione, con l’impegno a far crescere questo sport in tutta Roma e a formare la prossima generazione di giocatori". Approfondimento Maxima Roma: arrivano anche Camara e Bonaccini

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Le parole di Totti: "Avevo voglia di mettermi in gioco" "Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il desiderio di mettermi in gioco accettando una nuova sfida" ha dichiarato lo storico capitano della Roma. “Il ruolo e, soprattutto, il progetto che mi sono stati proposti mi hanno convinto fin da subito. Sono molto felice di poter essere parte attiva di questo progetto e ringrazio la società per la fiducia che ha deciso di accordarmi. Il primo obiettivo sarà costruire un gruppo solido, rafforzare la squadra e creare tutte le condizioni per diventare un’eccellenza del campionato italiano. Poi guarderemo all’Europa e oltre. L’ambizione è importante, ma lo è ancora di più il desiderio di costruire qualcosa che possa durare nel tempo: vogliamo regalare a Roma e ai romani una squadra di basket da sostenere, nella quale riconoscersi e di cui essere orgogliosi. Per questo ho accettato di essere Advisor della proprietà, delegato per lo sviluppo della fan base e delle operazioni CSR".