LBA, la nuova stagione è pronta per partire: tutte le sfide della prima giornata

Il momento è finalmente arrivato: a tre mesi dalla finalissima per lo Scudetto tra Milano e Venezia la nuova stagione di LBA sta per iniziare. Ai nastri di partenza della regular season 2026-27 ci sono tante novità, a iniziare dalle due romane e da Scafati e Verona, neopromosse che intendono stupire. Ecco tutte le sfide della prima giornata, con i big match Olimpia Milano-Trieste e Maxima Roma-Napoli da vivere in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
Ora è davvero tutto pronto, perché mancano solo poche ore alla prima palla a due della nuova stagione LBA. Tante le novità, con quattro squadre nuove, le due neopromosse Scafati e Verona e le due romane che prendono il posto di Cremona e Brescia, e tanti i volti nuovi nei vari roster. L'inseguimento all'Olimpia campione d'Italia inizia oggi con le sfide tra Treviso e BC Roma, che insieme a quella tra Venezia, finalista contro Milano giusto tre mesi fa, e Cantù e a quella tra Reggio Emilia e Trento, realtà da anni solidissime del nostro basket, apre la prima giornata.
Riparte il grande basket su Sky: le gare in onda
La grande pallacanestro italiana ed europea riparte sui canali di Sky Sport. Dopo le emozioni delle due Supercoppe, si comincia con la nuova stagione di Eurolega, a cui fa seguito la prima giornata di campionato con due partite e l'esordio delle sei italiane in Eurocup. Di seguito tutti gli appuntamenti con le partite in diretta sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW
Le sfide della domenica e i big match su Sky Sport
Il programma di domenica, invece, vede l'Olimpia ospitare Trieste (ore 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW), primo big match a cui seguirà la sfida tra Maxima Roma e Napoli (ore 18.15 su Sky Sport Basket e NOW). In campo anche Tortona, che ospita Verona, Udine che affronta l'altrra neopromossa Scafati e infine, a chiudere la prima giornata, ecco una grande classica del nostro basket: Varese contro Virtus Bologna.