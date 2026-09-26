LBA, la nuova stagione è pronta per partire: tutte le sfide della prima giornata

Il momento è finalmente arrivato: a tre mesi dalla finalissima per lo Scudetto tra Milano e Venezia la nuova stagione di LBA sta per iniziare. Ai nastri di partenza della regular season 2026-27 ci sono tante novità, a iniziare dalle due romane e da Scafati e Verona, neopromosse che intendono stupire. Ecco tutte le sfide della prima giornata, con i big match Olimpia Milano-Trieste e Maxima Roma-Napoli da vivere in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Ora è davvero tutto pronto, perché mancano solo poche ore alla prima palla a due della nuova stagione LBA. Tante le novità, con quattro squadre nuove, le due neopromosse Scafati e Verona e le due romane che prendono il posto di Cremona e Brescia, e tanti i volti nuovi nei vari roster. L'inseguimento all'Olimpia campione d'Italia inizia oggi con le sfide tra Treviso e BC Roma, che insieme a quella tra Venezia, finalista contro Milano giusto tre mesi fa, e Cantù e a quella tra Reggio Emilia e Trento, realtà da anni solidissime del nostro basket, apre la prima giornata.