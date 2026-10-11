Grande entusiasmo a Roma per il primo storico derby tra Maxima e Basket Club. Un successo di pubblico con oltre 9mila spettatori al PalaEur, 9312 per la precisione. E poi tanti personaggi illustri: in primis Francesco Totti, nel ruolo di advisor della Maxima, poi Valerio Bianchini, presidente onorario della BC, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri e la fidanzata Rossella Fiamingo

MAXIMA ROMA-BC ROMA: IL RESOCONTO DEL DERBY