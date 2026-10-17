Napoli-Olimpia Milano alle 12 su Sky

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Napoli-Olimpia Milano di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Già oggetto di pronostici assai positivi prima dell’inizio della stagione, Napoli ha iniziato il suo campionato con tre vittorie e ora ospita l’Olimpia Milano campione d’Italia in carica per una sfida che sa di vertice. Prepartita domenica 18 ottobre dalle 11.30 con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, diretta dalle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

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Mezzogiorno di fuoco a Napoli, dove i ragazzi di coach Repesa, reduci da un avvio di regular season in cui hanno conosciuto solo vittorie, ospitano l’Olimpia campione d’Italia in carica. E da Repesa, ex dal passato importante sulla panchina milanese, a Poeta, che dopo aver preso la squadra in corsa la scorsa stagione e averla condotta alla doppietta Coppa Italia-Scudetto, ai tanti protagonisti di talento in campo la sfida si preannuncia combattutissima. L’appuntamento con una partita che sa di scontro da alta classifica è per domenica 18 ottobre in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con prepartita a cura di Giulia Cicchiné e Chicca Macchi dalle 11.30, palla a due dalle 12 con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.

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