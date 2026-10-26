visto dal talent
Un'Olimpia Milano ancora in cerca di identità: dentro la crisi della squadra di Poeta
La sconfitta contro la Virtus Bologna, dopo essere stata in vantaggio anche di 19 punti, mette in mostra ufficialmente le difficoltà della squadra di Poeta. In questo momento Milano è smarrita, nel gioco ma soprattutto nella mente, alla ricerca di un'identità che in questo momento non è riconoscibile
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