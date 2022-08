La Virtus Bologna prosegue l'opera di rafforzamento per riprendersi lo scudetto lasciato a Milano e per essere protagonista in Europa. In attesa dell'ufficialità del rinnovo di Shengelia, sono arrivati Lundberg, Mickey, Ojeleye e Bako. Tra volti nuovi e conferme, ecco gli uomini a disposizione di coach Sergio Scariolo per Serie A ed Eurolega nel 2022-23