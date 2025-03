Real-Olimpia LIVE alle 20.45 su Sky Sport Arena

Il doppio turno di Eurolega si apre con il big-match di Madrid tra il Real e l'Olimpia Milano, fondamentale in ottica playoff con le due squadre appaiate in classifica con lo stesso record. La partita in diretta alle 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. La trentunesima giornata scatta martedì 25 marzo con Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milano in diretta alle 20.45 su Sky Sport Arena e NOW. In differita alle 22.45, ancora su Sky Sport Arena e NOW, la sfida tra Barcellona e Bayern Monaco. Partita fondamentale in ottica playoff e play-in quella della Movistar Arena, con le due squadre appaiate in classifica con il medesimo record di 16-14. Il Real però ci arriva avendo vinto le ultime due partite consecutive, l'Olimpia invece è reduce da due ko nelle ultime tre gare. Coach Messina avrà a disposizione tutti gli effettivi (salvo Nebo), con Mirotic e Shields chiamati ai soliti straordinari contro una delle corazzate d'Europa. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.