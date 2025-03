Il doppio turno di Eurolega continua con la Virtus Bologna ospite in casa della Stella Rossa Belgrado. Tante le assenze per coach Ivanovic, ma anche un nuovo arrivo dal settore delle giovanili: Matteo Accorsi, aggregato agli allenamenti della prima squadra da qualche settimana. Palla a due in diretta dalle 20.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. La trentunesima giornata si conclude stasera, mercoledì 26 marzo, con Efes-Baskonia in diretta alle 19.30 su Sky Sport Max e NOW e con Stella Rossa-Virtus Segafredo Bologna, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW alle 20. Le Vu Nere dovranno fare a meno dell'infortunato Momo Diouf, ancora in fase di recupero. All'addio invece Riccardo Visconti che, in accordo con il club, ha rescisso il contratto e ha firmato con il Granada. Fuori squadra anche Tucker e Grazulis, con coach Ivanovic che si affida a Matteo Accorsi, direttamente dal settore giovanile. Anche la squadra serba si trova in difficoltà con la panchina, con Daum, Mitrovic e Bolomboy (out per l'infortunio alla caviglia procurato contro l'Olimpia Milano) ancora fuori squadra. La Virtus va alla ricerca di un segnale positivo, dopo un digiuno di vittorie che dura da più di due mesi.Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.