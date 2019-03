All'Inter prima e al Manchester United poi, José Mourinho e Zlatan Ibrahimovic hanno avuto un ottimo rapporto nonostante i loro caratteri forti. Ci sono stati però dei momenti di tensione o anche situazioni in cui l'allenatore portoghese ha provocato il fuoriclasse svedese nel tentativo di spronarlo. Come raccontato dallo stesso Ibra: "Una volta, nell'intervallo, mi criticò davanti a tutta la squadra dopo un brutto primo tempo – ha dichiarato al Mirror – Avrei dovuto ricevere un premio come miglior giocatore in Italia e mi disse: 'Quando vai su quel palco e ricevi il tuo premio dovresti vergognarti per il modo in cui stai giocando, non te lo meriti'. Non è una novità il fatto che critichi spesso i giocatori, ma dipende da come la prendi e da come reagisci. Mi sono detto che sarei uscito dallo spogliatoio e avrei dimostrato di poter fare di meglio".