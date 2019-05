Se festeggiare una promozione in una serie superiore è lecito e naturale, il Club Esportiu Llançà ha deciso andare oltre. La piccola squadra catalana, in occasione del traguardo che li porterà a disputare la seconda divisione regionale, ha voluto fare le cose in grande: dopo l’ultima gara di campionato, infatti, nello spogliatoio della squadra di Girona si è presentata addirittura una stripper. Una vera e propria festa hot per gioire dell’obiettivo raggiunto, il cui video ha ben presto fatto il giro della rete. Un premio inatteso per i giocatori, che, rientrati dal tunnel dello stadio, si sono ritrovati ad assistere allo show di una ragazza, che, presentatasi in maschera, ha messo in scena uno striptease danzante apparentemente molto apprezzato dalla squadra. Il video, che ha avuto immediata diffusione, ha raccolto però anche più di una critica, tanto che la società si è pubblicamente scusata per “aver ferito la sensibilità di qualcuno”. In una dichiarazione, un dirigente del Club Esportiu Llançà ha ammesso che non è stato il presidente a decidere di festeggiare in questo modo, ma la chiamata della stripper è stata opera di una persona "che ha voluto fare un dono alla squadra".