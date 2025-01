Fiorentina, piace Pablo Marì: atteso ok dal Monza

Dopo l'arrivo dell'argentino Valentini dal Boca Juniors e l'imminente partenza di Martinez Quarta per il River Plate la Fiorentina continua a puntellare la difesa nel mercato di gennaio. Accordo trovato con Pablo Marì del Monza che Palladino ha già allenato. La società viola aspetta il via libera da parte del Monza

Non solo Valentini, centrale argentino del Boca Juniors acquistato la scorsa estate e arrivato da pochi giorni a Firenze, ma anche Pablo Marì, 31enne difensore spagnolo del Monza che Raffaele Palladino ha già allenato proprio lo scorso anno. E' lui il giocatore scelto per rinforzare un reparto che nelle prossime ore perderà Martinez Quarta pronto a tornare in Argentina al River Plate. L'accordo con il giocatore è stato già trovato manca adesso, per completare l'operazione, il via libera del Monza che deve trovare al più presto un sostituto