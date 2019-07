Il suo valore come difensore è indiscutibile. Per lui parlano i trofei vinti con il Real Madrid e la Spagna, e i complimenti ricevuti dai tanti attaccanti affrontati, ultimo dei quali Neymar che lo ha definito l'avversario più complicato da superare. Sergio Ramos, però, si è sempre distinto anche per la sua grande capacità offensiva. Nel corso dell'ultima stagione, infatti, ha tagliato il traguardo dei 100 gol in carriera (attualmente sono 107, compresi i 20 realizzati con la maglia della Nazionale). Reti frutto di calci di rigore e abilità aeree sui calci piazzati. Ma non solo. Il 33enne capitano dei Blancos possiede qualità che lo renderebbero un giocatore di alto livello anche nella metà campo avversaria, e in uno degli allenamenti con la squadra di Zidane ne ha dato ulteriore dimostrazione. In un video girato dal club e pubblicato dallo stesso spagnolo sui propri canali social, infatti, ha messo in evidenza la sua bravura come attaccante. Una prima azione in cui si è liberato, con una finta di corpo, dell'avversario e incrociato bene col destro, trovando il palo. Un'altra azione in cui ha servito, con un pallone tagliato alle spalle della difesa, Lucas Vazquez e ha chiuso con quest'ultimo un bel triangolo dopo un inserimento a centro area, concluso da un'altra conclusione sul legno. Ma Ramos non si è arreso e ha continuato a provarci. Dopo l'ennesimo scambio stretto, questa volta con Modric, il classe 1986 ha eluso con il dribbling l'uscita di Courtois e messo finalmente palla in rete, prima di chiudere la seduta con un rigore, altra sua specialità: prima la respinta del portiere e poi la ribattuta vincente, grazie a un violento mancino. Florentino Perez ha speso cifre importanti per portare Hazard e Jovic al Santiago Bernabeu, ma dovessero mancare in qualche partita Zidane ha già la soluzione pronta.