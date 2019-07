Non solo Bennacer: quando il look dei calciatori è sorprendente. FOTO

Camicie che non ti aspetti, cappelli improbabili, pellicciotti che hanno fatto la storia. Il nuovo acquisto rossonero Ismaël Bennacer si è presentato per le visite mediche con un look piuttosto stravagante. Per i calciatori le presentazioni continuano ad essere un'occasione per indossare qualcosa che possa far parlare di sé. Come i premi Uefa o Fifa

