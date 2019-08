Dopo aver saltato le amichevoli contro il Napoli, Lionel Messi non ci sarà nemmeno all'esordio nella Liga. L'argentino è fermo ai box dopo l'infortunio alla gamba destra che ha subito al primo allenamento stagionale col Barcellona. Messi non è stato convocato dai blaugrana e salterà così l’esordio nella Liga contro l'Athletic Bilbao al San Mames venerdì sera alle 21. L'attaccante non si è allenato insieme alla squadra nell'ultima seduta in programma al Camp Tito Vilanova e l'allenatore Ernesto Valverde ha deciso di non rischiare l’argentino che si è infortunato il 5 agosto scorso, lo stesso giorno in cui è tornato a disposizione del club dopo le vacanze estive.