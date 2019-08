Intrigo Jony

Dopo le dichiarazioni di Al Thani su JONY ("Devono pagare il calciatore 12 milioni"), la LAZIO resta molto tranquilla. Secondo il club biancoceleste tutto è stato fatto seguendo i regolamenti e il giocatore lo scorso anno ha sfruttato la stessa clausola per andare all'Alaves, con il MALAGA che aveva accettato tranquillamente. Quindi c'è anche questo precedente che lascia tranquilla la Lazio. Il problema è che adesso i biancocelesti non hanno ancora ricevuto il transfer dalla Federazione spagnola (perchè il Malaga non lo ha mai concesso) e la FIFA quindi ha preso in carico la questione. La Federazione internazionale non si pronuncerà, probabilmente, prima di dieci giorni. Questo vuol dire che con tutta probabilità l’esterno salterà la prima di campionato.