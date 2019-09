Sì. Compito in classe. Perché questa è la storia delle ultime "pazze" (anche qui, si fa per dire) ventiquattro ore di Luke, uno che pazzo non lo è affatto. Scuola e calcio. Passione e doveri. Dopo la rete segnata in uno dei tempi sacri del gioco del pallone, Matheson (che accanto a Pogba sembra proprio un bambino) si è infatti alzato presto la mattina del giovedì per tornare sui banchi della Trinity High School. Missione? Nessun gol - anche perché lui di mestiere fa il terzino destro - ma la verifica di psicologia. "Domani andrò a recuperare il giorno libero che ho avuto per la partita, dovrò fare un test di psicologia - ha detto lui alla BBC dopo il match -. Il calcio non sempre è una garanzia. Non sai mai cosa succederà. Potresti essere il miglior giocatore del mondo ma tutto è possibile, voglio avere un piano di riserva per ogni evenienza".