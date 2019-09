Contro il Grimsby Town (quarta serie) il Chelsea di Lampard si impone senza problemi: a Stamford Bridge termina 7-1 (doppietta Batshuayi). Il Liverpool, invece, vince in trasferta contro il Mk Dons: decidono le reti di Milner e del 2002 Hoever. Il Manchester United fatica più del previsto con il Rochdale con Matheson, che risponde al gol di Greenwood. Poi ai rigori decide James (nessun errore dal dischetto per la squadra di Solskjaer). Anche il Wolverhampton vittorioso ai rigori sul Reading: Cutrone titolare, assist a Jordao per l’1-0. Crolla il West Ham in casa dell'Oxford, mentre Burton-Bournemouth è stata sospesa per più mezz'ora per un blackout elettrico all'impianto dello stadio prima della vittoria 2-0 dei padroni di casa.

I risultati

Chelsea-Grimsby 7-1

4' Barkley (C), 7' e 86' Batshuayi (C), 19' Green (G), 43' rigore Pedro (C), 56' Zouma (C), 82' James (C), 89' Hudson-Odoi (C)

Manchester United-Rochdale 6-4 dopo rigori

68' Greenwood (M), 76' Matheson (R)

Milton Keynes-Liverpool 0-2

41' Milner (L), 69' Hoever (L)

Brighton-Aston Villa 1-3

22' Jota (A), 33' Hourihane (A), 61' Roberts (B), 78' Grealish (A)

Oxford United-West Ham 4-0

55' Moore (O), 71' Taylor (O), 84' Fosu (O), 90+2' Baptiste (O)

Sheffield United-Sunderland 0-1

9' Power (Su)

Wolverhampton-Reading 5-3 dopo rigori

27' Jordao (W), 90+9' Boye (R)

Burton-Bournemouth 2-0

14' Sarkic (Bu), 90+7' Broadhead (Bu)

Tabellone ottavi di finale

Everton-Watford

Aston Villa-Wolverhampton

Manchester City-Southampton

Burton Albion-Leicester City

Crawley Town-Colchester United

Chelsea-Manchester United

Oxford-Sunderland

Liverpool-Arsenal