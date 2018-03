Argentina, altro scandalo per Centurión: passa col rosso ubriaco, poi cerca di corrompere agente. VIDEO

Ala d’attacco, piede educato e grande classe. Non fosse per quella testa un po’ matta. Ne ha combinata un’altra Ricardo Centurión, numero 22 del Racing de Avellaneda e meteora del Genoa. Con i rossoblù una stagione nel 2013-14, e una grande delusione: 12 presenze e zero gol. Dunque il ritorno in patria, per poi rispuntare in Liguria la scorsa estate. Centurión è durato ancora meno questa volta, appena tre partite, poi di nuovo al Racing, dove però è nuovamente finito nei guai: ha cercato infatti di corrompere dei poliziotti, e non solo. Come riporta in Argentina La Nacion, il giocatore del Racing è passato per due volte col semaforo rosso nel centro di Lanus, in vicinanza di alcune scuole, il tutto alle 8 del mattino. In più si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, tentando anche di eludere l’intervento degli agenti promettendo una somma in denaro, rifiutata dal poliziotto. “Ho il soldi per sistemare tutto questo, posso pagarti per tutto il mese” - questa la frase incriminata riportata proprio da La Nacion.