L’Equipe lo aveva scritto ma lui aveva smentito: “Balotelli pesava oltre 100 chili il giorno del suo arrivo in ritiro il 17 luglio scorso”. E Mario sui social: “Cavolate”. Fatto sta che per Balo è arrivata una multa dal club, per davvero, proprio per la sua condizione fisica il giorno dell’inizio della nuova stagione e per quei 103 chili segnati sulla bilancia, almeno una quindicina di troppo. Lo ha confermato lo stesso presidente del club Jean-Pierre Rivère in un'intervista al Nice Matin: "Il Nizza non ha per abitudine di trattare in modo diverso i suoi giocatori, e Mario si è messo fuorigioco da solo” - ha detto lui, salvo poi aggiungere che Balo farà comunque “una grande stagione perché lo metteremo nelle migliori condizioni e perché è un grande giocatore”. Che quando recupererà la migliore condizione fisica potrà continuare a far bene in Francia come in passato, ovvio, nel club dove ha fatto meglio in assoluto. 26 centri lo scorso anno, mai così tanti, 43 in 67 partite: uno ogni 120’ insomma, gli stessi che hanno convito il Nizza a fare di tutto per trattenerlo.