I meriti di Vieira e il no alla Cina

A convincere Balotelli a rimanere ancora al Nizza la presenza del neo allenatore Patrick Vieira, già compagno dell’attaccante ai tempi dell’Inter: "Alla fine ho preso questa decisione perché ho preferito così. Ad influire sulla mia scelta sicuramente è stato anche Vieira, che ha pesato per l’80%". In chiusura Balotelli ha parlato delle offerte di mercato ricevute: non solo quella del Marsiglia, l’italiano è stato contattato anche dalla Cina. "In questo periodo ho ricevuto cinque proposte concrete: mi ha contattato il Marsiglia – ha concluso Balotelli -, ma non so perché è trapelata soltanto questa proposta. Mi volevano anche in Cina, ma io ho rifiutato. Ho detto no, almeno per ora. Io amo il calcio e voglio fare ancora cose importanti nei campionati europei in questi due anni. Per i soldi c’è tempo, possono aspettare".