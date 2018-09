Futuro

Insieme possono fare grandi cose, su questo non c’è dubbio. Classe 1990 Balotelli. Classe 1991 Insigne. Al termine del prossimo Europeo, la prima vera tappa dell’Italia di Mancini, saranno entrambi a ridosso dei trent’anni. Difficile avere altre chance dopo: il futuro è ora. 35 le partite di Super Mario in azzurro (con 14 gol), 26 quelle di Insigne (con 4 reti), ma appena cinque gare condivise da entrambi e solo una volta dal primo minuto. Armenia nelle qualificazioni Mondiali del 2013, Lussemburgo nel 2014 in un’amichevole dove la girandola di cambi non li fece stare in campo insieme nemmeno per un istante e Costa Rica: la seconda sfida della Coppa del Mondo brasiliana persa anche quella 1-0. Più quei 58 minuti (con gol per Balo) contro l’Arabia Saudita e i 13 contro la Francia. Inutile nascondersi, siamo ancora nell’anno zero del pallone italiano, che ripartirà anche da loro due. Il 9 e il 10. Balo e Insigne: la strana coppia, scoppiata in Nazionale.