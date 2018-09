Da agosto la nuova figura chiave del Sunderland è Juan Sartori, 37enne imprenditore uruguayano che ad agosto ha rilevato il 20% del club e si è subito attivato per riportare i Black Cats in Premier League. Parliamo di un magnate apprezzato in Sudamerica, votato all’energie e all’estrazione dei minerali nonché l’uomo alla guida dell’International Cannabis Company. Ebbene sì, proprio l’azienda che detiene la licenza in Uruguay (dove è stata recentemente legalizzata) della vendita di marijuana per scopri ricreativi e medicinali. Altrettanto recentemente è stato registrato l’annuncio da parte dell’Aurora Cannabis, società canadese, che rileverà l’International Cannabis Company per 170 milioni di euro. Una cifra che Sartori potrebbe investire nel Sunderland per scalare le classifiche e tornare nel torneo più importante d’Inghilterra. Appassionato di calcio e inseritosi nel Sunderland accompagnando il nuovo azionista di maggioranza Stewart Donald, Sartori ha spiegato: "Questo è un grande club, il 7° d’Inghilterra in ordine di grandezza. Una società dalla storia e dal folto seguito che la rende attraente". Archiviato il successo nella vendita di marijuana, i Black Cats non possono che appellarsi a Sartori per un futuro altrettanto stupefacente.