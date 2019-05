Tre per tre? Celtic. Il club scozzese batte 2-1 gli Hearts, vince la Coppa di Scozia e fa così "treble", tripletta, per la terza volta di fila. Un traguardo storico: nessuno era mai riuscito a portarsi a casa per tre anni di fila tutti i titoli nazionali in palio.

Campionato, Coppa di Lega e adesso anche la Coppa di Scozia: da tre anni, in Patria, i biancoverdi vincono tutto. In questa stagione la squadra di Neil Lennon aveva iniziato aggiudicandosi la Scottish League Cup contro l'Aberdeen (1-0 nella finale del 2 dicembre 2018) per poi vincere il campionato staccando di 9 punti i Rangers.

Mancava la Coppa di Scozia per la terza tripletta, arrivata in rimonta: al 52', infatti, sono gli Hearts ad andare in vantaggio con Edwards. Il Celtic però riesce a entrare nella storia grazie a una doppietta di Edouard, che trova il pari al 60' procurandosi e seggnando un rigore, e ribaltandola a 9' dalla fine.