Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziato, il Napoli continua a muoversi non solo per cercare un difensore ma anche per sistemare la porta. In questo senso è in corso una trattativa col Cagliari per un possibile scambio di prestiti Scuffet-Caprile, col primo che andrebbe a fare il vice Meret e il secondo che sbarcherebbe in Sardegna con la possibilità di avere più minutaggio per proseguire la crescita iniziata a Empoli lo scorso anno. Caprile peraltro ritroverebbe anche il suo ex allenatore all'Empoli, Davide Nicola, mentre Scuffet tornerebbe a condividere lo spogliatoio con Alex Meret dopo gli anni all'Udinese.