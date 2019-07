Thomas Heurtaux ha compiuto gli anni da poco. Mercoledì 3 luglio ha spento 31 candeline, perché il tempo passa anche per uno come lui, che nella sua carriera ha sempre cercato di rubarlo agli attaccanti. Dopo gli anni italiani, a Udine prima e a Verona poi, il difensore francese si è trasferito in Turchia all' Ankaragücü, che nell'ultima stagione si è piazzato al tredicesimo posto della classifica. Un'annata complicata per Heurtaux, che è sceso in campo solo in cinque occasioni (solo tre dall'inizio). Colpa dei tanti infortuni e delle poche convocazioni. E a peggiorare la situazione ci sono state anche delle difficoltà economiche: "Ciao @Ankaragoku, grazie per avermi augurato buon compleanno, se volete farmi un regalo potete pagarmi un mese di stipendio sui nove non pagati”. Questa la sua risposta su Twitter agli auguri social del club turco. Chiarissimo, delle volte bastano davvero poche parole.